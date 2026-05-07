Mini-organiseur familial

Un organiseur familial Mémoniak mini pour les petits frigos ! Avec les vacances scolaires 2026-2027 La version mini et petit prix de notre célèbre organiseur familial Mémoniak : - Une version mini plus pratique : 27 x 24 cm - Une double-page par mois sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027 - Des cases journalières pour noter les rendez-vous et activités de toute la famille - Un bloc de listes de courses pour ne rien oublier - Un calendrier des fruits et légumes de saison, et un calendrier scolaire pour les enfants - 10 aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur sur le frigo ! - 3 planches de stickers pour personnaliser au mieux sa vie de famille - Une pochette pour ranger listes, coupons et infos utiles - Un crayon Un petit prix de 9, 99 ? ! Mini-calendrier organiseur mensuel 16 mois - septembre 2026 à décembre 2027