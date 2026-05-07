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Mon mini-budget ultra-simple

Editions 365

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La version pocket et personnelle du Budget familial Mémoniak ! Mon budget pocket Mémoniak 2026-2027 c'est la version de poche, ultra-simplifiée et personnelle du Budget familial Mémoniak : - Chaque mois, on consigne toutes ses dépenses : date, achat, catégorie, moyen de paiement, prix - On remplit ensuite ses tableaux récapitulatifs mensuels pour calculer : le total de ses dépenses, le total de ses recettes et l'écart constaté - On utilise les espaces "Notes" pour pouvoir inscrire des commentaires personnalisés sur ses dépenses du mois - Et aussi, des outils pratiques pour suivre ses consommations d'eau, électricité ou gaz, ses dépenses et remboursements de santé, ses emprunts bancaires et contrats d'assurance et prévoir les impôts à payer. Agenda de comptes millésimé sur 16 mois - de septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

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Mon mini-budget ultra-simple

Editions 365

Paru le 07/05/2026

176 pages

Editions 365

11,99 €

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