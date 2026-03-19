Les ânes sauvages

La poésie de Miroslav Aleksié mêle érudition et simplicité narrative. Puisant dans la mythologie grecque, la Bible, les traditions balkaniques et serbes, mais aussi dans le monde contemporain, ses poèmes se lisent comme des récits, des paraboles ou des contes modernes. Par un glissement subtil du rythme vers la langue parlée et l'intégration de la métaphore à la narration, Aleksic crée un rythme dense et souple. Lire Miroslav Aleksié, c'est entrer dans une poésie où passé et présent se rejoignent, où ancien et moderne se répondent.