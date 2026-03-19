Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Les ânes sauvages

Miroslav Aleksic

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La poésie de Miroslav Aleksié mêle érudition et simplicité narrative. Puisant dans la mythologie grecque, la Bible, les traditions balkaniques et serbes, mais aussi dans le monde contemporain, ses poèmes se lisent comme des récits, des paraboles ou des contes modernes. Par un glissement subtil du rythme vers la langue parlée et l'intégration de la métaphore à la narration, Aleksic crée un rythme dense et souple. Lire Miroslav Aleksié, c'est entrer dans une poésie où passé et présent se rejoignent, où ancien et moderne se répondent.

Par Miroslav Aleksic
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Miroslav Aleksic

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les ânes sauvages par Miroslav Aleksic

Commenter ce livre

 

Les ânes sauvages

Miroslav Aleksic trad. Jasna Samic

Paru le 19/03/2026

130 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336601625
9782336601625
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.