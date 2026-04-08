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Kiss Me Kitty Tome 1

Miko Senri

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Erina est une lycéenne qui adore les chats ! Réputée pour être plutôt froide et distante, elle change complètement de comportement dès qu'il est question de ses félins préférés. Aussi, quand elle trouve dans son jardin un adorable matou en difficulté, elle ne peut s'empêcher de le recueillir. Mais elle découvre très vite que ce dernier n'est autre que Nekoyama, un de ses camarades qui porte toujours un masque au lycée. Et pour cause : il suffit qu'un être vivant l'embrasse (sur la bouche) pour le transformer en chat... ou lui rendre sa forme initiale ! Comme Erina connaît son secret, Nekoyama décide de s'installer chez elle. Commence alors la plus improbable des colocations entre la lycéenne et son nouveau chat-humain un peu bougon... Avec Kiss Me Kitty, Miko Senri nous propose une romance aussi cocasse qu'addictive. A travers son personnage félin, l'autrice prend un malin plaisir à se jouer des codes des comédies romantiques... N'attendez plus pour vous laisser tenter !

Par Miko Senri
Chez Akata

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Auteur

Miko Senri

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Kiss Me Kitty Tome 1

Miko Senri trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 08/04/2026

Akata

7,30 €

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Scannez le code barre 9782382126486
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