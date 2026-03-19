Avec Assurance qualité et professionnalisation des enseignants. Vers un partenariat université-école, Bártolo Campos signe un ouvrage majeur sur les mutations contemporaines de la profession enseignante. Ce livre n'est pas une simple analyse technique des réformes éducatives, adossée à une expérience de quelques décennies dans le domaine de la recherche et de l'expertise nationale et internationale en éducation, il s'agit d'une oeuvre de pensée, portée par une vision cohérente de ce que peut et doit devenir l'enseignant dans les sociétés du savoir du XXIe siècle. Par son écriture, d'une grande clarté conceptuelle, cet ouvrage s'adresse à la fois aux chercheurs, aux responsables politiques et aux formateurs d'enseignants des pays d'Europe ou d'autres continents.