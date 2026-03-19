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Assurance qualité et professionnalisation des enseignants

Sarah Croché, Bártolo Campos

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Avec Assurance qualité et professionnalisation des enseignants. Vers un partenariat université-école, Bártolo Campos signe un ouvrage majeur sur les mutations contemporaines de la profession enseignante. Ce livre n'est pas une simple analyse technique des réformes éducatives, adossée à une expérience de quelques décennies dans le domaine de la recherche et de l'expertise nationale et internationale en éducation, il s'agit d'une oeuvre de pensée, portée par une vision cohérente de ce que peut et doit devenir l'enseignant dans les sociétés du savoir du XXIe siècle. Par son écriture, d'une grande clarté conceptuelle, cet ouvrage s'adresse à la fois aux chercheurs, aux responsables politiques et aux formateurs d'enseignants des pays d'Europe ou d'autres continents.

Par Sarah Croché, Bártolo Campos
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Sarah Croché, Bártolo Campos

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Pédagogie

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Assurance qualité et professionnalisation des enseignants

Sarah Croché, Bártolo Campos

Paru le 19/03/2026

232 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

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Scannez le code barre 9782336593104
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