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Une bien bonne idée

Séverine Duchesne, Olivier Dupin

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Evidemment ! Il est futé ce loup ! Les 3 petits cochons veulent se faire construire une maison ? Qu'à cela ne tienne ! Le loup va s'en occuper : Il a une bien bonne idée ! En deux temps, trois mouvements, le voilà déguisé en cochon-maçon, derrière son faux bureau... Il attend les bons petits cochons avec un plan diabolique ! Ah ! Les voilà justement. Ils sont impressionnés par le savoir-faire de cet expert en construction ! Tellement charmés qu'ils tombent dans son piège ! Et c'est dans une cage qu'ils atterrissent ! Prêts à être cuisinés par Madame Louve et servis pour le dîner... Mais il semblerait que l'inventivité soit une qualité familiale. Et c'est finalement le grand méchant loup qui va tomber de sa chaise ! Car les petits cochons étaient en fait de faux cochons : les neveux du loup ! Le grand loup est fier de l'ingéniosité de sa famille. Sûr que ces jeunes loups se sortiront de toutes les situations... Mais le problème reste posé : que va-t-on manger ? Mais Loup a (encore) une bien bonne idée ! Avec un peu de craie, de farine et quelques ustensiles, ils devraient faire illusion... car en face, il y a une maisonnette remplie de chevreaux nigauds... Enfin ça, c'est ce qu'ils croient...

Par Séverine Duchesne, Olivier Dupin
Chez Gulf Stream

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Auteur

Séverine Duchesne, Olivier Dupin

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Une bien bonne idée

Séverine Duchesne, Olivier Dupin

Paru le 07/05/2026

32 pages

Gulf Stream

17,00 €

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Scannez le code barre 9782383496472
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