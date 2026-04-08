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#Roman francophone

Before & After

Luna March

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Sept ans de silence. Des retrouvailles. Et un secret qui pourrait tout détruire. Sept ans après son départ précipité, Lucia recroise Cameron, son amour de lycée, alors qu'elle vient de signer un nouveau contrat de mannequinat à Chicago. Cameron, lui, n'a jamais cessé de chercher la vérité : que s'est-il vraiment produit la nuit où Lucia s'est volatilisée, quelques jours avant la remise des diplômes ? Alors qu'elle ne veut plus jamais se souvenir de son passé, lui va se battre pour comprendre. Mais certaines vérités peuvent tout briser...

Par Luna March
Chez Editions ESI

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Auteur

Luna March

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

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Before & After

Luna March

Paru le 08/04/2026

480 pages

Editions ESI

16,90 €

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Scannez le code barre 9782371267985
9782371267985
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