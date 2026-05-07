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Une histoire bien connue ; La Résistible Ascension d’Arturo Ui

Johann Chapoutot, Bertolt Brecht

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L'Ascensiond'ArturoUidécrit les mécanismes qui font le lit des dictatures et raconte, sous forme de parabole, l'ascension d'Adolf Hitler jusqu'à sa prise de pouvoir en 1933. Poussé sur les routes de l'exil par l'avènement des nazis, Bertolt Brecht a eu très tôt l'idée d'écrire une satire sur Hitler et sa bande en transposant les événements à Chicago parmi les gangsters dans les années 1920. A travers la figure de Arturo Ui, qui profite de la crise du trust de chou-fleur pour imposer sa "protection" en menaçant de dénoncer ses arrangements financiers avec le maire de la ville dont la bande de gangsters a financé les campagnes électorales, Brecht veut montrer comment le succès d'Hitler fut possible grâce à ses accointances avec les grands patrons et les dirigeants de la République de Weimar. L'intrigue déplie toutes les manoeuvres politiques chères aux dictatures et aux régimes corrompus : jeux de manipulation, menaces, pots-de-vin, suppression des témoins et démagogie. Cette traduction de "L'Ascension d'Arturo Ui" inaugure une nouvelle collection à L'Arche, uppercut, du nom d'un recueil d'essais de Brecht sur le sport et la boxe, à la rencontre des sciences humaines et de la littérature. A partir de mai 2026 seront édités de grands textes de théâtre, issus du répertoire politique de la maison, précédés d'un essai par des personnalités intellectuelles marquantes de notre époque pour offrir une porte d'entrée dans les oeuvres littéraires par les sciences sociales. L'essai accompagnant "L'Ascension" a été confié à Johann Chapoutot, l'un des plus éminents spécialistes du nazisme aujourd'hui. En annexe : le récit "Die Geschichte des Giacomo Ui" (L'histoire de Giacomo Ui), texte en prose d'environ dix pages, daté de 1934, qui représente une première étape de travail de Brecht pour l'élaboration de la pièce.

Par Johann Chapoutot, Bertolt Brecht
Chez L'Arche Editions

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Auteur

Johann Chapoutot, Bertolt Brecht

Editeur

L'Arche Editions

Genre

Littérature française

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Une histoire bien connue ; La Résistible Ascension d’Arturo Ui

Johann Chapoutot, Bertolt Brecht trad. Alexandre Pateau

Paru le 07/05/2026

208 pages

L'Arche Editions

17,00 €

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