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Sioux Lakhota

Rani-Henrik Andersson, David C. Posthumus

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Un magnifique livre qui retrace toute l'histoire de la société et de la culture des Sioux Lakhota, des périodes mythologiques lointaines à aujourd'hui. Si ce n'est pas le premier livre sur l'histoire des Sioux, ici les Lakóta ou Sioux de l'Ouest, le présent ouvrage, en de nombreux points, surpasse les précédents. Ce livre raconte l'histoire complète de la culture et de la société lakóta, depuis les périodes mythologiques lointaines, qui remontent à plusieurs siècles, jusqu'au milieu de la décennie 2020. Dans la culture lakóta, l'écoute est une vertu cardinale. Ici, Rani-Henrik Andersson et David C. Posthumus se sont référés aux Lakóta d'hier et ont écouté la parole de ceux d'aujourd'hui, ce point est capital. L'histoire de ce monde tribal, de sa culture se dévoile dans ce récit tel que ce peuplel'a vécue. Autant varié qu'ambitieux, et grâce à l'attention méticuleuse portée aux fondements culturels distinctifs et politico-religieux des Lakóta, les auteurs établissent dans ces pages une nouvelle référence dans le domaine des études consacrées aux Indiens des Plaines même si, et nous le savons bien, les Sioux sont réputés, connus dans l'Histoire par leur faits de guerre contre d'autres tribus, et surtout face à l'armée américaine avec des chefs comme Red Cloud, Sitting Bull et Crazy Horse. Egalement, il était indispensable pour les auteurs et leurs intervenants lakóta de révéler comment la tradition lakóta éclaire la perspective de ce peuple sur son propre passé. Ce faisant, ces pages témoignent d'une exploration claire et complète de l'expérience, de la philosophie, de la spiritualité des Sioux, de leurs surprenantes, initiatives de résistance tant du point de vue socio-religieux que de leur endurance face à une adversité autant impitoyable qu'obstinée. Le récit traverse des périodes et des événements tels que les premiers échanges commerciaux entre les Sioux et les Européens, les guerres indiennes, la création de La Grande réserve, les missions de christianisation, la danse des Esprits et le massacre de Wounded Knee en 1890 puis le New Deal indien et l'autodétermination ; mais aussi les défis survenus au XXe siècle comme la détérioration de leur environnement qui nuit gravement à leur mode de vie, matériel comme spirituel et, plus récemment, la gestion de la COVID-19. Dans ce récit autant saisissant qu'attachant, les auteurs ont mis l'accent sur la voix, la langue et l'Univers conceptuel lakóta faisant de ce livre une contribution remarquable et importante, à ne pas manquer.

Par Rani-Henrik Andersson, David C. Posthumus
Chez Editions Véga

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Auteur

Rani-Henrik Andersson, David C. Posthumus

Editeur

Editions Véga

Genre

Indiens

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Sioux Lakhota

Rani-Henrik Andersson, David C. Posthumus

Paru le 07/05/2026

440 pages

Editions Véga

24,90 €

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9782381355344
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