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Parasciences N° 139

Jean-Michel Grandsire

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Ce " Parasciences n°139 " au format livre propose une exploration approfondie des grandes questions étudiées depuis plus de trente ans par la revue : la survivance de la conscience, les phénomènes psi, les mondes invisibles décrits par les chercheurs et les liens subtils qui relient science et expérience intérieure. L'ouvrage offre une sélection cohérente, organisée en sections thématiques clairement structurées pour une lecture fluide et progressive. La première partie s'ouvre sur les récits et réflexions autour de l'au-delà. David Fontaine, médium reconnu pour son approche rigoureuse et humaine, y expose des témoignages forts et vérifiables, centrés sur la continuité du lien entre vivants et défunts. Camille Zampieri partage pour sa part l'expérience de ses Guides, décrivant avec précision les modes de perception, les scènes symboliques et les interventions subtiles qui jalonnent ses accompagnements. L'ensemble constitue une introduction accessible et sincère à la médiumnité moderne, loin de tout sensationnalisme. La section consacrée à l'histoire des recherches sur l'invisible met en lumière la figure exceptionnelle de Camille Flammarion. A travers le travail de Jonathan Giné, le livre rappelle combien l'astronome fut aussi un enquêteur méthodique, récoltant des milliers de témoignages sur les apparitions et les phénomènes psychiques. Cette redécouverte de ses archives éclaire d'un jour nouveau un pan méconnu de l'histoire scientifique française. Le dossier central, consacré à Yram - alias Marcel-Louis Forhan -, propose une synthèse claire et pédagogique de son oeuvre majeure. On y trouve une présentation des plans subtils, des mécanismes du dédoublement conscient et d'une véritable "science des mondes invisibles". Ce chapitre constitue une porte d'entrée idéale pour les lecteurs désireux d'explorer les expériences hors du corps. Enfin, l'entretien avec le philosophe Philippe Solal offre une réflexion contemporaine sur le phénomène ovni, envisagé sous l'angle de la conscience, tandis que la rubrique " Découvrir " traite de notions clés comme la causalité ou des figures historiques aussi étonnantes que Saint Guinefort. Ce volume s'impose comme un guide structuré et accessible pour quiconque souhaite comprendre la conscience sous toutes ses formes, entre rigueur, ouverture et profondeur.

Par Jean-Michel Grandsire
Chez JMG Editions

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Auteur

Jean-Michel Grandsire

Editeur

JMG Editions

Genre

Parascience

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Parasciences N° 139

Jean-Michel Grandsire

Paru le 22/04/2026

140 pages

JMG Editions

11,50 €

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