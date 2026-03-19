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Géographie de la dépendance urbaine

Jean-Claude Ndong Mba

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La ville gabonaise connaît, depuis plusieurs décennies, une crise profonde : constructions anarchiques, insalubrité, pollutions, difficultés économiques et sociales, auxquelles s'ajoute aujourd'hui la trop grande dépendance des villes secondaires. Avec plus de la moitié de la population du Gabon, et presqu'autant de richesses nationales, Libreville apparaît comme un lieu vecteur d'une puissante attractivité. Principale ville de la province de l'Estuaire et du pays, elle nourrit les flux de migrants issus de l'hinterland rural. Faute d'investissements adaptés, les villes secondaires ne parviennent pas à jouer leur rôle de médiation entre le monde urbain et rural. Le déclassement socio-économique de leur territoire les réduit à des rôles subalternes. Cet ouvrage pose un diagnostic précis sur des espaces urbains traversés par de choquantes inégalités. Il affirme l'importance de l'analyse géographique comme un moyen de comprendre au mieux la dépendance urbaine.

Par Jean-Claude Ndong Mba
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jean-Claude Ndong Mba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Urbanisme

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Géographie de la dépendance urbaine

Jean-Claude Ndong Mba

Paru le 19/03/2026

302 pages

Editions L'Harmattan

31,00 €

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Scannez le code barre 9782336522722
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