Rien que la vérité

Après le succès du Voleur d'art , l'histoire folle de Michael Finkel enfin rééditée. Un journaliste en quête de rédemption face au meurtrier qui a usurpé son identité La carrière du jeune journaliste Michael Finkel est au plus haut quand il est pris la main dans le sac par sa rédaction après avoir rendu un article fallacieux. La sentence est immédiate : il est licencié et honni de toute la profession. Pétri de remords et désoeuvré, il ne lui reste plus qu'à entreprendre une longue introspection. Jusqu'à ce que l'actualité le rattrape : un meurtrier tout juste arrêté a usurpé son identité pendant le temps qu'a duré sa cavale. L'histoire est trop fascinante pour être laissée de côté. Les deux hommes entament une longue correspondance. Alors que l'un cherche la rédemption, l'autre tisse sa toile de mensonges. Le journaliste fabulateur saura-t-il démêlé le vrai du faux ? Dans la lignée de L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, Toute la vérité est un récit personnel sur la psychologie du mensonge et un terrible bras de fer entre un journaliste et un assassin. " Toute la vérité pourrait bien devenir un classique du genre. " The Washington Post " Une histoire immorale impossible à lâcher. " Boston Globe