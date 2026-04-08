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#Essais

Lorsque l'âme traverse le voile

Christine André

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Avec " Lorsque l'âme traverse le voile" , Christine André propose un ouvrage bouleversant de simplicité et d'exactitude sur ce que vivent réellement les âmes au moment de la mort et dans les instants qui suivent leur passage dans l'Au-delà. Deux parties se répondent et se complètent : l'enseignement structuré d'un Guide spirituel, puis une succession de témoignages d'âmes fraîchement passées " de l'autre côté ", chacune racontant son vécu avec une précision rare. L'auteure met en lumière un point essentiel : le passage ne transforme pas instantanément l'être humain en esprit évolué. Beaucoup conservent leurs réflexes, leurs émotions, leurs incompréhensions, parfois même leur refus d'admettre leur mort. Les récits - mort subite, fin de vie lente, accident collectif, suicide, vieillesse extrême, ou encore refus obstiné de la Lumière - décrivent ces étapes avec une grande clarté. Ils révèlent le rôle déterminant des Guides, l'importance du lien avec les vivants et les raisons pour lesquelles certaines âmes traversent immédiatement la Lumière alors que d'autres restent temporairement dans un " entre-deux ". Ce texte constitue un document précieux pour tous les lecteurs en quête de sens, mais aussi pour ceux qui souhaitent comprendre les mécanismes subtils du passage, les conditions de l'après-vie, la continuité de la conscience et le rôle de l'accompagnement spirituel. Ce livre rassure, éclaire et met en perspective le bouleversement du deuil en lui donnant une profondeur nouvelle.

Par Christine André
Chez JMG Editions

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Auteur

Christine André

Editeur

JMG Editions

Genre

Spiritisme

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Lorsque l'âme traverse le voile

Christine André

Paru le 22/04/2026

138 pages

JMG Editions

16,50 €

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Scannez le code barre 9782357844605
9782357844605
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