Des analystes se spécialisent dans les renseignements d'origine électromagnétique ou ROEM, d'autres dans les renseignements d'origine humaine ou ROHUM. Quant à Delta Green, elle s'occupe de secrets anciens, elle a besoin de renseignements archéologiques, les ARCHINT : l'étude de dangers terrifiants nichés dans des lieux secrets. Elle charge ses agents d'explorer ces horreurs pour que le reste de la population puisse demeurer dans l'ignorance. Des agents de votre trempe. ARCHINT est un supplément pour DELTA GREEN : LE JEU DE RÔLE.