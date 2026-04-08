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Archint

Dennis Detwiller, Caleb Stokes

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Des analystes se spécialisent dans les renseignements d'origine électromagnétique ou ROEM, d'autres dans les renseignements d'origine humaine ou ROHUM. Quant à Delta Green, elle s'occupe de secrets anciens, elle a besoin de renseignements archéologiques, les ARCHINT : l'étude de dangers terrifiants nichés dans des lieux secrets. Elle charge ses agents d'explorer ces horreurs pour que le reste de la population puisse demeurer dans l'ignorance. Des agents de votre trempe. ARCHINT est un supplément pour DELTA GREEN : LE JEU DE RÔLE.

Par Dennis Detwiller, Caleb Stokes
Chez Akileos

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Auteur

Dennis Detwiller, Caleb Stokes

Editeur

Akileos

Genre

Jeux

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Archint

Dennis Detwiller, Caleb Stokes

Paru le 22/04/2026

Akileos

15,00 €

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