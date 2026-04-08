Groupe témoin

L'équipe derrière DELTA GREEN : LE JEU DE RÔLE, récompensé quatorze fois aux ENnie Awards, vous propose un recueil d'aventures originales permettant d'initier vos joueurs à Delta Green. Ces opérations emmèneront les futurs agents vers des sommets de terreur cosmique. BLACKSAT suit dans l'espace, en 2010, une équipe d'astronautes de la NASA et deux civils étranges. Une simple réparation de satellite débouche sur des vérités mathématiques et physiques dépassant la stupeur et les craintes des humains. VISIONS NOCTURNES traite de soldats américains en Afghanistan, en 2011. Une patrouille diplomatique les envoie dans la vallée de Gath, une région du pays que tous s'efforcent d'ignorer ; un endroit où les ombres sont profondes, et les appétits voraces et anciens. PORTES PALES voit une équipe du Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, se précipiter dans l'Arizona rural de 2012. Enquêter sur une étrange épidémie virale risque d'exposer les personnages à des menaces au-delà du temps. WORMWOOD ARENA rassemble les survivants des trois aventures précédentes - pour peu qu'il y en ait - en tant qu'agents de Delta Green. Le nouveau dépliant d'une secte du Kansas, en apparence peu dangereuse, exhibe un symbole laissant présager l'inconcevable. Les Agents doivent enquêter sur la secte, voire l'infiltrer, et empêcher une incursion catastrophique avant qu'elle ne survienne.