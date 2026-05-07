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Sur la piste des monstres

Julie Wojciechowski

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Plongez dans le grec ancien et résolvez ses énigmes grâce à la magicienne Circé qui vous guide dans votre voyage initiatique. Au fil de rencontres périlleuses avec Méduse, les Sirènes, Jason ou Thésée, vous voguerez entre jeux connus (mots mêlés, quiz et choix multiples, devinettes et énigmes, labyrinthes, sept différences, jeux mathématiques, points à relier, intrus, pixel art, sudoku...), et jeux scénarisés, dans le décor sublime des vases à figures rouges et noires de l'Antiquité. Pour ce deuxième séjour des Petits Grecs en vacances, soyez les héros de votre odyssée sur la piste des créatures mythiques qui peuplent la Méditerranée. Au terme de votre périple, vous aurez progressé en français, croisé près de 500 mots en grec ancien, appris à en lire et à en écrire et serez devenu rusé comme Ulysse !

Par Julie Wojciechowski
Chez La vie des classiques

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Auteur

Julie Wojciechowski

Editeur

La vie des classiques

Genre

Grec (Collège)

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Sur la piste des monstres

Julie Wojciechowski

Paru le 07/05/2026

100 pages

La vie des classiques

13,90 €

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