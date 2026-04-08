Le GUIDE DE L'OFFICIER TRAITANT est un livre de règles réservé au modérateur du jeu pour DELTA GREEN : LE JEU DE RÔLE. Il contient une histoire du monde de Delta Green, de l'histoire préhumaine jusqu'à nos jours, avec à chaque page des pistes de campagnes et des idées de scénarios. Vous trouverez aussi des rituels effroyables, des entités inconcevables et des Grands Anciens faisant voler la réalité en éclats ainsi que des règles afin d'engendrer de nouvelles menaces pour terrifier vos agents. Egalement disponibles : une description en profondeur et en détails perturbants de l'organisation secrète Delta Green - et de l'autre organisation impitoyable qui prétend être la vraie Delta Green ; des lignes directrices pour créer des scénarios originaux et des campagnes à l'aide des ressources de ce livre. Pour finir : "l'opération FULMINATE : les Sentinelles du Crépuscule" , un scénario prêt à jouer.