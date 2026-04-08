Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Guide de l'officier traitant

Dennis Detwiller, Caleb Stokes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le GUIDE DE L'OFFICIER TRAITANT est un livre de règles réservé au modérateur du jeu pour DELTA GREEN : LE JEU DE RÔLE. Il contient une histoire du monde de Delta Green, de l'histoire préhumaine jusqu'à nos jours, avec à chaque page des pistes de campagnes et des idées de scénarios. Vous trouverez aussi des rituels effroyables, des entités inconcevables et des Grands Anciens faisant voler la réalité en éclats ainsi que des règles afin d'engendrer de nouvelles menaces pour terrifier vos agents. Egalement disponibles : une description en profondeur et en détails perturbants de l'organisation secrète Delta Green - et de l'autre organisation impitoyable qui prétend être la vraie Delta Green ; des lignes directrices pour créer des scénarios originaux et des campagnes à l'aide des ressources de ce livre. Pour finir : "l'opération FULMINATE : les Sentinelles du Crépuscule" , un scénario prêt à jouer.

Par Dennis Detwiller, Caleb Stokes
Chez Akileos

|

Auteur

Dennis Detwiller, Caleb Stokes

Editeur

Akileos

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de l'officier traitant par Dennis Detwiller, Caleb Stokes

Commenter ce livre

 

Guide de l'officier traitant

Dennis Detwiller, Caleb Stokes

Paru le 22/04/2026

Akileos

60,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782355747120
9782355747120
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.