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#Album jeunesse

L'ours qui aimait un peu trop le miel

Job, Joris, Marieke

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Un album désopilant qui parlera à tous ceux qui ont déjà dit " Ce n'est pas moi " ! "Des rayures jaunes et noires, des ailes, un dard et ces petites antennes sur la tête... Pas de doutes, je suis une abeille ! Ce matin, tous les animaux de la forêt s'affolent : leur miel a été volé ! Horrible, non ? Qui pourrait faire une chose pareille ? Certainement pas moi. Car je te l'ai dit : je suis une abeille, certainement pas un ours... " Un ours qui tente de se convaincre lui-même qu'il est une abeille afin d'en persuader les autres, tout cela pour échapper aux soupçons... . Cet album désopilant nous rappelle la force de l'autopersuasion ! (et aussi que les ours sont prêts à tout pour du miel ! )

Par Job, Joris, Marieke
Chez Glénat

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Auteur

Job, Joris, Marieke

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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L'ours qui aimait un peu trop le miel

Job, Joris, Marieke trad. Sophie Nanteuil

Paru le 08/04/2026

32 pages

Glénat

12,90 €

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Scannez le code barre 9782344075784
9782344075784
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