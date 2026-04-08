L'ours qui aimait un peu trop le miel

Un album désopilant qui parlera à tous ceux qui ont déjà dit " Ce n'est pas moi " ! "Des rayures jaunes et noires, des ailes, un dard et ces petites antennes sur la tête... Pas de doutes, je suis une abeille ! Ce matin, tous les animaux de la forêt s'affolent : leur miel a été volé ! Horrible, non ? Qui pourrait faire une chose pareille ? Certainement pas moi. Car je te l'ai dit : je suis une abeille, certainement pas un ours... " Un ours qui tente de se convaincre lui-même qu'il est une abeille afin d'en persuader les autres, tout cela pour échapper aux soupçons... . Cet album désopilant nous rappelle la force de l'autopersuasion ! (et aussi que les ours sont prêts à tout pour du miel ! )