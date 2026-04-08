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Voltaire Rousseau Diderot

Adrián Ratto

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Découvrez les plus grands philosophes des Lumières. Ce 2e opus de la collection Philo Facile s'intéresse cette fois à trois figures emblématiques de la philosophie des Lumières. Ce mouvement, qui prend son essor au XVIIIe siècle à travers toute l'Europe, valorise la connaissance, le progrès et la recherche de la vérité afin de combattre l'ignorance et l'obscurantisme. Voltaire est à l'origine d'une philosophie pratique contribuant au bien-être des hommes et à l'harmonie des sociétés. Son oeuvre, passant du traité philosophique au théâtre ou à la poésie, témoigne de son combat engagé pour la tolérance et la liberté de pensée. Philosophe éclairé le plus critique au regard de l'éducation, Rousseau rejeta l'idée selon laquelle le progrès améliorait les conditions de vie des hommes bons par nature et finalement corrompus par la société. C'est sur ces bases qu'il développa sa pensée politique et sociale nourrie par les principes de liberté, d'égalité et de souveraineté populaire Quant à Diderot, incarnant l'esprit bouillonnant du siècle des Lumières, il s'ingénia à combattre l'ignorance, l'intolérance, le fanatisme religieux et la tyrannie tout en promouvant la connaissance, habité par la conviction qu'elle conduit l'homme au bonheur. C'est sur ces prémisses qu'il édifia son oeuvre la plus vaste et la plus éminente : l'Encyclopédie.

Par Adrián Ratto
Chez Glénat

|

Auteur

Adrián Ratto

Editeur

Glénat

Genre

Histoire de la philosophie

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Voltaire Rousseau Diderot

Adrián Ratto trad. Magali Mangin, Sara Martinez, Marion Barailles

Paru le 08/04/2026

416 pages

Glénat

36,00 €

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