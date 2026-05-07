Puzzle macabre

Qui sera le vainqueur de ce jeu macabre ? Dans un bois, près de Lille, un chasseur bute sur une jambe de femme portant un bas résille et un escarpin. Dans le même temps, un bras est découvert dans les poubelles d'une rue de la capitale du Nord. Puis une tête, ne " matchant " pas avec le bras et la jambe, est récupérée dans le canal de Furnes, à la frontière franco-belge. Devant un tel carnage, les légistes font appel à la psycho-criminologue Laura Claes, dont le flair et le sens de l'observation impressionnent. Pour elle, pas de doute, des pièges sont tendus par un tueur froid et organisé. Mais quelles sont ses motivations ? Là est la clé de l'enquête. Le temps est compté, le tueur s'emballe. Il n'hésite plus à provoquer Laura, qui a su le cerner. Qui sera le vainqueur de ce jeu macabre ? A propos de Meurtres cousus main , son précédent thriller : " L'autrice donne dans l'hyperréalisme. Cash et addictif " Rodolphe Geisler, Le Figaro " Nadine Mousselet nous entraîne dans les méandres d'un cerveau malade. " Laëtitia Chrétien, L'Yonne Républicaine