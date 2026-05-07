Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Puzzle macabre

Nadine Mousselet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui sera le vainqueur de ce jeu macabre ? Dans un bois, près de Lille, un chasseur bute sur une jambe de femme portant un bas résille et un escarpin. Dans le même temps, un bras est découvert dans les poubelles d'une rue de la capitale du Nord. Puis une tête, ne " matchant " pas avec le bras et la jambe, est récupérée dans le canal de Furnes, à la frontière franco-belge. Devant un tel carnage, les légistes font appel à la psycho-criminologue Laura Claes, dont le flair et le sens de l'observation impressionnent. Pour elle, pas de doute, des pièges sont tendus par un tueur froid et organisé. Mais quelles sont ses motivations ? Là est la clé de l'enquête. Le temps est compté, le tueur s'emballe. Il n'hésite plus à provoquer Laura, qui a su le cerner. Qui sera le vainqueur de ce jeu macabre ? A propos de Meurtres cousus main , son précédent thriller : " L'autrice donne dans l'hyperréalisme. Cash et addictif " Rodolphe Geisler, Le Figaro " Nadine Mousselet nous entraîne dans les méandres d'un cerveau malade. " Laëtitia Chrétien, L'Yonne Républicaine

Par Nadine Mousselet
Chez XO Editions

|

Auteur

Nadine Mousselet

Editeur

XO Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Puzzle macabre par Nadine Mousselet

Commenter ce livre

 

Puzzle macabre

Nadine Mousselet

Paru le 07/05/2026

506 pages

XO Editions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489872
9782374489872
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.