Promise Cinderella Tome 7

Hayame, ancienne femme au foyer, n'a plus nulle part où aller. Elle rencontre par hasard un gosse de riches, Issei, qui l'accueille chez lui à condition qu'elle participe à un véritable jeu de la vie. Seigo vient s'installer avec Issei et Hayame ! Malgré les tensions entre les deux frères, la cohabitation se passe tranquillement. Ils cuisinent ensemble des gyozas, par exemple. Jusqu'au jour où... patatras ! Pour remplacer Hayame qui ne peut plus faire le ménage à cause de sa cheville cassée, Etsuko engage... Kikuno, la geisha !