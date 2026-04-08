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Promise Cinderella Tome 7

Oreco Tachibana

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Hayame, ancienne femme au foyer, n'a plus nulle part où aller. Elle rencontre par hasard un gosse de riches, Issei, qui l'accueille chez lui à condition qu'elle participe à un véritable jeu de la vie. Seigo vient s'installer avec Issei et Hayame ! Malgré les tensions entre les deux frères, la cohabitation se passe tranquillement. Ils cuisinent ensemble des gyozas, par exemple. Jusqu'au jour où... patatras ! Pour remplacer Hayame qui ne peut plus faire le ménage à cause de sa cheville cassée, Etsuko engage... Kikuno, la geisha !

Par Oreco Tachibana
Chez Glénat

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Auteur

Oreco Tachibana

Editeur

Glénat

Genre

Josei/femme

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Promise Cinderella Tome 7

Oreco Tachibana trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

7,90 €

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Scannez le code barre 9782344074893
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