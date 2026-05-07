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Contrer le rire fasciste

Denis Saint-Amand

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On entend fréquemment que le rire, en tant que symbole de la liberté d'expression, est menacé. C'est surtout sa portée émancipatrice qui semble s'émousser, tant il apparaît aujourd'hui fréquemment mobilisé comme instrument de domination. Entre saluts nazis goguenards, mèmes cyniques et vidéos absurdes générées par intelligence artificielle, l'administration Trump et ses suiveurs récupèrent un rire trollesque typique d'une culture lulz développée en ligne. Ces provocations revendiquent une façon d'exercer le pouvoir brutalement, en riant au nez du monde et en jouissant d'une parfaite impunité. Face à ce rire fasciste, quelles sont les oppositions possibles ? Spécialiste des poétiques de la parodie et de la satire, Denis Saint-Amand étudie les mécanismes rhétoriques et les logiques de ce rire fasciste, mais aussi les moyens de le contrer.

Par Denis Saint-Amand
Chez Rue de l'échiquier

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Auteur

Denis Saint-Amand

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Communication - Médias

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Contrer le rire fasciste

Denis Saint-Amand

Paru le 07/05/2026

110 pages

Rue de l'échiquier

14,00 €

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Scannez le code barre 9782374255880
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