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Smother Me

Hiroshi Shimomoto

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Singe et Moreh ont vu leurs chemins se séparer à la mort du père de ce dernier. Là où la première cherche depuis à mener sa vengeance en s'imposant comme maîtresse absolue de Détroit, le second pense que ce n'est qu'en mettant un terme aux agissements de Singe qu'il permettra à son père de reposer en paix. Impliqué malgré lui dans cette confrontation, Akio se retrouve dans le château de Singe avec un choix crucial à faire, tandis que Moreh recrute Lynne pour mener l'assaut final...

Par Hiroshi Shimomoto
Chez Glénat

|

Auteur

Hiroshi Shimomoto

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

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Smother Me

Hiroshi Shimomoto

Paru le 08/04/2026

202 pages

Glénat

10,95 €

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Scannez le code barre 9782344071762
9782344071762
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