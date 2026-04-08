Smother Me

Singe et Moreh ont vu leurs chemins se séparer à la mort du père de ce dernier. Là où la première cherche depuis à mener sa vengeance en s'imposant comme maîtresse absolue de Détroit, le second pense que ce n'est qu'en mettant un terme aux agissements de Singe qu'il permettra à son père de reposer en paix. Impliqué malgré lui dans cette confrontation, Akio se retrouve dans le château de Singe avec un choix crucial à faire, tandis que Moreh recrute Lynne pour mener l'assaut final...