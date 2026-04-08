France, retour au quai de l'Oubli

Un roman plein de suspense, qui plonge le lecteur au coeur de l'histoire tumultueuse du France, paquebot d'exception symbole des Trente Glorieuses. Eté 1979, quelques jours avant le départ définitif du Havre du France, Michel, 32 ans, ancien barman sur le paquebot, s'est mis à l'écart du monde depuis son débarquement. Il garde un lycée déserté par les élèves le temps des vacances. Un matin, un galet est jeté par la fenêtre de sa chambre. Il porte une mystérieuse inscription qui le replonge dans le souvenir d'une femme et d'un passé qu'il a tenté d'oublier. Il lui faut le régler pour s'inventer une nouvelle vie. Le lecteur naviguera entre Lyon, Le Havre et l'Atlantique Nord, de 1974 et 1979, à la découverte du parcours de cet homme. Il sera plongé au coeur du navire d'exception qu'était le France et de l'histoire tumultueuse de ses dernières années de vie. Des années qui l'ont transformé de symbole triomphant de la modernité gaulliste en navire mutin, puis en navire abandonné au quai de l'Oubli, avant qu'il ne devienne Norway. Elles transformeront également Michel.