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Guide des dirigeants d'association

Jean-Claude Bardout, Rudi Fievet, Serge Ruchaud

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Le guide permet de créer et gérer en toute simplicité une association au quotidien Le Guide des dirigeants d'association accompagne depuis plus de vingt ans les responsables de petites et moyennes structures grâce à une approche pratique, accessible et ancrée dans la réalité du secteur associatif . Entièrement à jour de la réglementation , il aborde les thèmes essentiels : statuts, mécénat, responsabilité, comptabilité, relations institutionnelles et organisation interne. Clair et opérationnel, il fournit toutes les clés pour comprendre les règles applicables à une association et propose de nombreux outils concrets : - modèles de documents ; - démarches administratives ; - conseils pratiques ; - évaluation des risques ; - guide fiscal. Un lexique juridique ainsi qu'un recueil unique de cent questions/réponses tirées de cas réels complètent cette édition. Un ouvrage indispensable pour gérer une association en toute sérénité au quotidien.

Par Jean-Claude Bardout, Rudi Fievet, Serge Ruchaud
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Jean-Claude Bardout, Rudi Fievet, Serge Ruchaud

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Associations

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Guide des dirigeants d'association

Jean-Claude Bardout, Rudi Fievet, Serge Ruchaud

Paru le 19/03/2026

Editions Dalloz

35,00 €

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