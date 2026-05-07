Sensible à l'époque et à ses évolutions, le City Guide Louis Vuitton inaugure en 2026 sa nouvelle formule : une structure adaptée et retravaillée, l'introduction d'une rubrique Sport et d'un chapitre illustré détaillant les moments-clés de l'histoire de la destination, des encadrés inédits au fil des adresses, ainsi qu'un cahier en couleur consacré à dix figures locales qui incarnent leur ville. A la fois prescripteur et indicateur de tendances, le City Guide propose au lecteur ce subtil cocktail d'avant-garde, de classicisme, de références qui a fait son succès. Commentateur attentif et informé des mutations qui agitent le coeur des villes, fort d'un regard décalé sur la mode, le design, le bien-être, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture, il exprime le caractère de chaque destination. Servi par une équipe d'auteurs indépendants venus de tous les horizons, le City Guide Louis Vuitton veille à témoigner du foisonnement des villes et des comportements de ses habitants.