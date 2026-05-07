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Bangkok

Collectif, Louis Vuitton Editions

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Sensible à l'époque et à ses évolutions, le City Guide Louis Vuitton inaugure en 2026 sa nouvelle formule : une structure adaptée et retravaillée, l'introduction d'une rubrique Sport et d'un chapitre illustré détaillant les moments-clés de l'histoire de la destination, des encadrés inédits au fil des adresses, ainsi qu'un cahier en couleur consacré à dix figures locales qui incarnent leur ville. A la fois prescripteur et indicateur de tendances, le City Guide propose au lecteur ce subtil cocktail d'avant-garde, de classicisme, de références qui a fait son succès. Commentateur attentif et informé des mutations qui agitent le coeur des villes, fort d'un regard décalé sur la mode, le design, le bien-être, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture, il exprime le caractère de chaque destination. Servi par une équipe d'auteurs indépendants venus de tous les horizons, le City Guide Louis Vuitton veille à témoigner du foisonnement des villes et des comportements de ses habitants.

Par Collectif, Louis Vuitton Editions
Chez Louis Vuitton

|

Auteur

Collectif, Louis Vuitton Editions

Editeur

Louis Vuitton

Genre

Thaïlande

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Bangkok

Collectif, Louis Vuitton Editions

Paru le 07/05/2026

320 pages

Louis Vuitton

35,00 €

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