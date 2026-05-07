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Ruby et Flamkuche - Tome 1

Bastien Quignon, Eric Lathière

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Ruby, 5 ans, passionnée de dragons, plonge un soir dans un rêve extraordinaire où son doudou préféré, Flamkuche, prend soudain vie... et éternue du feu ! Ensemble, ils entament un voyage aussi drôle que périlleux à travers des grottes sombres, des forêts sauvages et des tribus poilues, dans l'espoir de retrouver le chemin de la maison. Entre éclats de rire, bouffées de flammes et grandes doses de courage, cette aventure haute en couleurs transforme l'histoire en véritable légende !

Par Bastien Quignon, Eric Lathière
Chez Editions Splash

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Auteur

Bastien Quignon, Eric Lathière

Editeur

Editions Splash

Genre

Albums 3 ans et +

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Ruby et Flamkuche - Tome 1

Bastien Quignon, Eric Lathière

Paru le 13/05/2026

Editions Splash

8,95 €

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