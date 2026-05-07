Ruby et Flamkuche - Tome 1

Ruby, 5 ans, passionnée de dragons, plonge un soir dans un rêve extraordinaire où son doudou préféré, Flamkuche, prend soudain vie... et éternue du feu ! Ensemble, ils entament un voyage aussi drôle que périlleux à travers des grottes sombres, des forêts sauvages et des tribus poilues, dans l'espoir de retrouver le chemin de la maison. Entre éclats de rire, bouffées de flammes et grandes doses de courage, cette aventure haute en couleurs transforme l'histoire en véritable légende !