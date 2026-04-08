Elise a vingt-trois ans, pas d'argent, pas de famille, pas de diplôme. Abandonnée à la naissance, elle a pour seul trésor une boîte à chaussures contenant une layette tricotée, ornée de dentelle du Puy. Embauchée comme cantinière dans un collège de Nanterre, elle parvient à faire sourire les ados blasés, entre un plat de nouilles à l'huile et un bac de salsifis. La jeune femme transforme la vie de chaque enfant qui croise sa route, de chaque adulte qui la côtoie. Elle fait sans le vouloir un pied de nez au système scolaire, et ce n'est pas du goût de tout le monde. Comment parvient-elle à déclencher une véritable révolution partout où elle passe ? Quel est son secret ? Peut-être ces deux aiguilles à tricoter qu'elle tient sous son bras... Porté par la poésie du quotidien et la force du lien, La revanche des pelotes de laine est un hommage à la résilience, la créativité et la tendresse humaine. Après Les Chandeliers, Sioux Berger nous propose un nouveau roman sincère et sensible, qui tisse le parcours de héros chahutés par la vie. Avec force et opiniâtreté, ils savent rester fidèles à leurs rêves. Sioux Berger a précédemment publié les romans Les Pentes et 1986 chez De Borée ainsi que plusieurs ouvrages de développement personnel.