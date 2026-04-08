Tout repeindre en bleu

Sakura, jeune aiguilleuse du ciel, fuit Paris et une relation amoureuse toxique. Elle s'installe chez son père, dans la baie du mont Saint-Michel. Comment se reconstruire après une histoire fusionnelle écrite sous le signe de la destruction ? En quête des pièces de son propre puzzle, Sakura entame un cheminement rythmé par diverses rencontres : Luis, Mexicain exilé le jour, drag queen flamboyante la nuit, Jeanine, potière et artiste de kintsugi, Ismaël, guide dans la baie ... Et quels sont ces rêves envoûtants hantés par la femme cigogne, cette statuette qui agit comme un talisman, une passerelle entre le jour et la nuit ? La découverte de Sakura sur le passé de sa propre mère, disparue alors qu'elle était enfant, l'emmène jusqu'au Japon, sur des chemins de résilience inattendus. Une galerie de personnages attachants et une plume aussi habile que poète. Point de vue.