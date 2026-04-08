En vingt ans, Alice n'a jamais remis les pieds dans le village de son enfance, où elle se sentait regardée comme " la fille du drame " . Mais Chloé, seize ans, décide qu'il est temps pour sa mère d'entreprendre le voyage qui pourrait la libérer de son douloureux passé. Et quand Chloé a quelque chose en tête... Sur place, elles retrouvent les deux meilleures amies d'Alice, quittées du jour au lendemain et laissées sans nouvelles depuis lors. Ensemble, les quatre femmes vont affronter les non-dits et révéler leur histoire sous un tout autre jour. Pour tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Ce roman intergénérationnel, véritable quête familiale, explore l'amour maternel et l'amitié. Biblioteca magazine. Sous ses dehors feel good, Un nouvel été cache une profondeur et donne un éclairage sur les mécanismes de l'emprise. Femme actuelle.