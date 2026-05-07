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Les grandes équipes nationales de foot

Nune Kerobyan

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Un voyage dans l'histoire de la Coupe du monde : une sélection de 48 grandes équipes nationales, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'au tournoi 2026. Pour chaque pays, le jeune lecteur trouvera le drapeau et 2 tenues à colorier (domicile et extérieur), ainsi qu'une fiche pleine d'infos faciles à lire : l'origine des couleurs, les champions qui ont fait la légende, les records, les trophées et des anecdotes. Les dessins sont découpés en sections numérotées et une légende associe chaque numéro à une couleur : il suffit de suivre le guide pour recréer maillots et drapeaux. Un livre amusant et interactif, qui mêle le plaisir du coloriage à la découverte du grand football international, idéal pour vibrer pendant la Coupe du monde 2026 !

Par Nune Kerobyan
Chez Gremese International

|

Auteur

Nune Kerobyan

Editeur

Gremese International

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Les grandes équipes nationales de foot

Nune Kerobyan

Paru le 28/05/2026

Gremese International

11,90 €

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Scannez le code barre 9782366774467
9782366774467
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