Les grandes équipes nationales de foot

Un voyage dans l'histoire de la Coupe du monde : une sélection de 48 grandes équipes nationales, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'au tournoi 2026. Pour chaque pays, le jeune lecteur trouvera le drapeau et 2 tenues à colorier (domicile et extérieur), ainsi qu'une fiche pleine d'infos faciles à lire : l'origine des couleurs, les champions qui ont fait la légende, les records, les trophées et des anecdotes. Les dessins sont découpés en sections numérotées et une légende associe chaque numéro à une couleur : il suffit de suivre le guide pour recréer maillots et drapeaux. Un livre amusant et interactif, qui mêle le plaisir du coloriage à la découverte du grand football international, idéal pour vibrer pendant la Coupe du monde 2026 !