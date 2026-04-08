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Comment résoudre votre propre meurtre

Kristen Perrin

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Dans le petit village de Castle Knoll, une voyante prédit à la jeune Frances qu'elle sera assassinée. Cette dernière va alors tenter, pendant soixante ans, d'échapper à son funeste destin. En vain. Si personne ne l'a jamais prise au sérieux, tous se retrouvent obligés d'admettre qu'elle avait raison. Or Frances avait pris toutes ses dispositions dans son testament : elle laisse à son entourage une semaine pour découvrir le meurtrier et hériter de sa fortune, sans quoi tout reviendra à la Couronne. Une nouvelle qui ne tarde pas à susciter les convoitises... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Betsch.

Par Kristen Perrin
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Kristen Perrin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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Comment résoudre votre propre meurtre

Kristen Perrin trad. Eric Betsch

Paru le 08/04/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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