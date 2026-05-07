Le temps n'oublie pas

Dans ce roman psychologique, deux êtres passionnés, modelés par leur enfance cabossée, émaillée de drames et de blessures, aux antipodes de la vie affective, emportés par le torrent de leur vie, voient leur destin se croiser et basculer dans un regard, bouleversant leur existence. Un amour inhabituel et puissant les unit. Mais un secret, découvert uniquement par l'un d'eux vient s'interposer. Chacun peut s'identifier à ces plaies d'un moment de sa vie, permettant l'évasion à ceux qui sont enfermés dans la prison de leur passé.