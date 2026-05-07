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#Roman francophone

Le temps n'oublie pas

AFC, Jean-Jacques Santini

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Dans ce roman psychologique, deux êtres passionnés, modelés par leur enfance cabossée, émaillée de drames et de blessures, aux antipodes de la vie affective, emportés par le torrent de leur vie, voient leur destin se croiser et basculer dans un regard, bouleversant leur existence. Un amour inhabituel et puissant les unit. Mais un secret, découvert uniquement par l'un d'eux vient s'interposer. Chacun peut s'identifier à ces plaies d'un moment de sa vie, permettant l'évasion à ceux qui sont enfermés dans la prison de leur passé.

Par AFC, Jean-Jacques Santini
Chez Editions La Simarre

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Auteur

AFC, Jean-Jacques Santini

Editeur

Editions La Simarre

Genre

Littérature française

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Le temps n'oublie pas

AFC, Jean-Jacques Santini

Paru le 07/05/2026

156 pages

Editions La Simarre

16,00 €

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Scannez le code barre 9782365362382
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