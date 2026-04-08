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#Roman francophone

Nos coeurs déracinés

Marie Drucker

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" Mes grands-parents ont grandi à l'est de l'Europe, dans des pays de grands froids. Ils ont connu le chaos, les persécutions et l'exil. Plus qu'un désir, une fascination, la France est pour eux une institution. Même si tout cela m'est inconnu, cela ne m'est pas étranger. Je porte en moi leurs racines et aujourd'hui, sans que je les convoque, elles se rappellent à moi. " Marie Drucker remonte le temps et questionne l'héritage, menacé mais vivace, de son identité profonde. L'histoire d'une famille au destin exceptionnel qui, comme beaucoup d'autres, a fait le choix de l'identité française. Une belle histoire de transmission et de quête d'identité au ton à la fois juste et sensible, qui répond à un " besoin impérieux d'explorer l'inexploré " . Madame Figaro.

Par Marie Drucker
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Marie Drucker

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Nos coeurs déracinés

Marie Drucker

Paru le 08/04/2026

160 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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