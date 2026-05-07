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Martial Valin

Jean-Charles Foucrier

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Coédition Taillac - Perrin - Ministère des Armées Figure discrète mais centrale de la France libre, Martial Valin fut celui qui donna des ailes au combat gaullien. Pilote courageux, chef militaire visionnaire, organisateur hors pair, il incarne la renaissance de la puissance aérienne française, au moment où tout semblait perdu. En 1941, il prend la tête des Forces Aériennes Françaises Libres et contribue à faire reconnaître la France libre sur la scène internationale. Architecte de l'aviation de combat française face au nazisme, artisan de sa reconstruction après-guerre, il demeure pourtant largement méconnu. S'appuyant sur 130 cartons d'archives inédites conservées au Service historique de la Défense, Jean-Charles Foucrier nous offre la première grande biographie de ce chef déterminant. Une plongée dans les coulisses de la France libre, au coeur des rivalités politiques, des choix militaires cruciaux et de la construction d'une arme nouvelle - l'armée de l'Air moderne. Un récit dense, humain et stratégique, qui redonne sa place à un grand soldat français, aux côtés des Leclerc, de Lattre, Juin, Koenig et Muselier.

Par Jean-Charles Foucrier
Chez Pierre de Taillac

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Auteur

Jean-Charles Foucrier

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

ouvrages généraux

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Martial Valin

Jean-Charles Foucrier

Paru le 29/05/2026

Pierre de Taillac

24,90 €

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