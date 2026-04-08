Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Mon pays n'existe pas

Daphné Z. Breytenbach

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que reste-t-il de nous lorsque les origines s'effacent et que le silence tient lieu de patrie ? Pour Maria, née en Yougoslavie - un pays qui n'existe plus -, la vie semble bien pâle et vitreuse. A Paris, qui l'a vue grandir, elle cherche à se fondre dans le décor, mais tout la trahit : son regard trop attentif, son allure de sentinelle, sa crainte de prononcer la phrase de trop. Avec les années, son accent s'est effacé, pas cette sensation tenace de n'être jamais tout à fait à sa place. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Florent, acteur en herbe au charme mélancolique. Lui aussi est un déraciné en quête d'identité. Entre eux, les choses ont la saveur des commencements, évidents et fragiles. Dans son rire, Maria entrevoit une promesse de réconciliation avec le monde. A son contact, les secrets enfouis ressurgissent : la fuite de Yougoslavie, le père disparu, la mémoire étouffée, les non-dits d'une mère devenue presque muette. Florent réveille en elle le souvenir d'une terre perdue qu'elle n'a pas eu le temps d'aimer, d'une enfance brisée par l'exil. Il devient ce miroir où elle se découvre peu à peu. Leur histoire se transforme bientôt en un voyage intérieur où chaque geste, chaque mot est un pas de plus vers ce passé qu'elle n'a jamais pu dire. Avec Mon Pays n'existe pas, Daphnée Z. Breytenbach signe un premier roman plein de grâce et de poésie qui explore les blessures de la transmission et les douleurs de l'arrachement.

Par Daphné Z. Breytenbach
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Daphné Z. Breytenbach

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon pays n'existe pas par Daphné Z. Breytenbach

Commenter ce livre

 

Mon pays n'existe pas

Daphné Z. Breytenbach

Paru le 08/04/2026

192 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246844129
9782246844129
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.