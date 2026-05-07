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#Roman francophone

Les oubliés de la forge mauve

Stéphane Bonnefoi

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Il a été embauché au noir comme veilleur de nuit à La Forge mauve, un hôtel où sont logés d'anciens ouvriers depuis la fermeture de l'usine. Mais pour veiller sur quoi ? Sur les fantômes de sa propre histoire ou sur la mémoire d'une communauté sacrifiée ? Avec ses mots à lui, avec ses phrases calées sur le rythme d'un néon qui expire, il écrit. Toute la nuit. Dans un souffle. Et son récit est une plongée saisissante dans l'héritage de ces ouvriers devenus les témoins silencieux d'un monde où même les idéaux de lutte sont voués à l'oubli.

Par Stéphane Bonnefoi
Chez Finitude Editions

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Auteur

Stéphane Bonnefoi

Editeur

Finitude Editions

Genre

Littérature francophone

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Les oubliés de la forge mauve

Stéphane Bonnefoi

Paru le 07/05/2026

176 pages

Finitude Editions

18,50 €

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