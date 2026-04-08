Anti-toxique

Sans le savoir, chaque jour nous sommes exposés à des centaines de produits et substances toxiques : dans l'air, l'eau, les aliments, les objets du quotidien, les produits ménagers, les soins cosmétiques... Face à cette pollution invisible, une question s'impose : que pouvons-nous faire ? Dans cet ouvrage, un ensemble d'experts et de médecins démontre qu'il est urgent d'agir pour rendre nos espaces de vie plus sains. Conçu comme un guide pratique et accessible, ce livre nous accompagne pour faire des choix éclairés et devenir des consommateurs avertis. Un guide complet : Un plan d'action pièce par pièce : salon, cuisine, salle de bains, chambre... Des alternatives produit par produit : vêtements, chaussures, cosmétiques, hygiène, linge et literie, jouets... Des conseils pour le quotidien : grossesse, école, crèche, maison de retraite, voiture, téléphone... Un décryptage des normes, labels et matériaux à privilégier. Des centaines de ressources, recettes et astuces simples à mettre en oeuvre. Ne subissez plus la pollution invisible : consommer et acheter avec discernement pour un logement plus sain, pour préserver sa santé et celle de toute sa famille, c'est possible ! Cet ouvrage salutaire nous montre que nous avons le pouvoir d'agir au quotidien. Le Dr Pierre Souvet est médecin cardiologue et cofondateur de l'association Santé Environnement France (ASEF), qui informe le grand public de l'impact de la pollution environnementale sur la santé.