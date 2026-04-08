Premières questions sur la Bible

La Bible est l'un des livres les plus vieux du monde, mais aussi l'un des plus lus et des plus diffusés. Pourtant, l'ouvrir n'est pas toujours facile. Nous ne savons pas forcément comment nous repérer dans ce dédale de textes foisonnants aux styles littéraires variés et dont les codes culturels nous semblent si éloignés des nôtres. Avec pédagogie, Michel Quesnel nous guide entre les travées de cette bibliothèque imposante en répondant à des questions que se pose tout non-spécialiste : est-on sûr de posséder les textes authentiques ? Adam et Eve ont-ils existé ? Jésus a-t-il fait des miracles ? Les récits de la Bible sont-ils des mythes ? Qu'est-ce que la résurrection ? Cet ouvrage est une excellente introduction à la lecture de la Bible, patrimoine essentiel de notre civilisation, mais plus encore, pour les croyants, Parole d'un Dieu qui se révèle à l'ensemble de l'humanité. Michel Quesnel est prêtre de l'Oratoire. Exégète, spécialiste du Nouveau Testament, ancien recteur de l'Université catholique de Lyon, il est l'auteur de nombreux ouvrages bibliques et de livres de vulgarisation théologique dont Connaître Dieu à travers Jésus. Une initiation au christianisme (Desclée de Brouwer, 2024). Le baptême, ça change tout ! (Desclée de Brouwer, 2025).