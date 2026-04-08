Un documentaire grandiose pour s'émerveiller de l'infiniment petit ! Zoom sur les minuscules ! Du tardigrade invulnérable au penicillium roqueforti qui sert à faire le roquefort, en passant par le zooplancton indispensable aux océans, ce documentaire foisonnant nous emmène à la découverte des microrganismes, présents partout autour de nous. En retraçant leur histoire, leur diversité dans tous les milieux naturels, leurs fonctions bien sûr, jusqu'aux métiers auxquels ils ont donné lieu, ce documentaire invite à se pencher sur ces vies minuscules, parfois même invisibles, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes, et dans nos vies.