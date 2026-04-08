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#Album jeunesse

Minuscules !

Sylvie Baussier, Michel Viso, Anne Zeum

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Un documentaire grandiose pour s'émerveiller de l'infiniment petit ! Zoom sur les minuscules ! Du tardigrade invulnérable au penicillium roqueforti qui sert à faire le roquefort, en passant par le zooplancton indispensable aux océans, ce documentaire foisonnant nous emmène à la découverte des microrganismes, présents partout autour de nous. En retraçant leur histoire, leur diversité dans tous les milieux naturels, leurs fonctions bien sûr, jusqu'aux métiers auxquels ils ont donné lieu, ce documentaire invite à se pencher sur ces vies minuscules, parfois même invisibles, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes, et dans nos vies.

Par Sylvie Baussier, Michel Viso, Anne Zeum
Chez Casterman

|

Auteur

Sylvie Baussier, Michel Viso, Anne Zeum

Editeur

Casterman

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Minuscules !

Sylvie Baussier, Michel Viso, Anne Zeum

Paru le 08/04/2026

48 pages

Casterman

16,95 €

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Scannez le code barre 9782203285965
9782203285965
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