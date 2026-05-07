Découvrir Rimbaud

Rimbaud est souvent présenté comme un garnement de génie devenu un mythe de la littérature. Mais derrière ce portrait on découvre le travail consciencieux d'un jeune poète attentif aux remous de son temps. Cet ouvrage propose de saisir Rimbaud comme un auteur de son siècle et de ses bouleversements politiques, sociaux et esthétiques. Les onze extraits commentés du Découvrir rendent compte de la diversité de sa production et proposent un parcours de lecture ayant comme fil rouge sa réflexion sur l'Histoire. Sans être un théoricien, Rimbaud pense les thèmes et évènements dont il se saisit : les révolutions, le rôle actif des femmes, le soulèvement du peuple, l'arbitraire des frontières, etc.