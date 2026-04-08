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Peut-on ne pas être progressiste ?

Agnès Louis

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Pour s'imposer, le progressisme doit renverser certaines évidences que jusqu'alors nul n'aurait songé à remettre en cause ni même à énoncer tant elles allaient de soi : par exemple que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme parce qu'il est lié au fait de la génération sexuée. La domination du progressisme a rendu la formulation de ces évidences à la fois gentiment ridicule et sombrement scandaleuse. Pourtant, par-delà le ridicule, et en dehors de tout esprit de scandale, le problème est bien de savoir si ces évidences, qu'on ne peut plus guère formuler qu'à demi-voix, ont réellement été désamorcées. Autrement dit, les évidences auxquelles il s'en prend, le progressisme parvient-il réellement à les renverser ou réussit-il seulement à les faire taire ? C'est ce questionnement qui donne aux réflexions de l'auteur leur tour critique et qui fait de ce livre un essai salutaire.

Par Agnès Louis
Chez Armand Colin

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Auteur

Agnès Louis

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie politique

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Peut-on ne pas être progressiste ?

Agnès Louis

Paru le 08/04/2026

240 pages

Armand Colin

22,00 €

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Scannez le code barre 9782200644598
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