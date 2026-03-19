Comment se débarrasser de sa punaise de femme

A l'équarrissage, Pierre Verne sait comment faire disparaître les restes. Mais chez lui, c'est Mélodie, sa femme, qui broie sa vie depuis six ans avec insultes et violences. Un soir d'avril, après un dernier silence insupportable, il prend la décision de la tuer pour survivre. Quarante ans après avoir commis le crime parfait, Pierre sort de son mutisme pour livrer son récit sans remords ni excuses. A travers cette confession, une question demeure. S'est-il libéré du monstre ou l'a-t-il finalement incarné lui-même ?