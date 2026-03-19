L'école du sablier sacré

Au point de rencontre entre la mémoire et l'avenir, ce conte initiatique relate l'éveil d'une conscience au sein d'une communauté en quête de sens. Porté par un cheminement semé d'épreuves et de révélations, le récit explore les fondements du leadership, la puissance du lien fraternel, la richesse de l'héritage culturel et la persévérance comme ferment du renouveau. Au coeur de l'oeuvre se déploie l'esprit de "konbit" , concept profondément enraciné dans la culture haïtienne, figure d'une solidarité authentique et d'un engagement collectif désintéressé. Entre souffle poétique et méditation sociale, ce texte s'adresse à ceux qui cherchent des racines, une direction, une espérance. Il convie chacun à redécouvrir les forces intérieures et communes déjà présentes au coeur de notre histoire.