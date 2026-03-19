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#Roman francophone

L'école du sablier sacré

Emmanuella Nev D. Georges

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Au point de rencontre entre la mémoire et l'avenir, ce conte initiatique relate l'éveil d'une conscience au sein d'une communauté en quête de sens. Porté par un cheminement semé d'épreuves et de révélations, le récit explore les fondements du leadership, la puissance du lien fraternel, la richesse de l'héritage culturel et la persévérance comme ferment du renouveau. Au coeur de l'oeuvre se déploie l'esprit de "konbit" , concept profondément enraciné dans la culture haïtienne, figure d'une solidarité authentique et d'un engagement collectif désintéressé. Entre souffle poétique et méditation sociale, ce texte s'adresse à ceux qui cherchent des racines, une direction, une espérance. Il convie chacun à redécouvrir les forces intérieures et communes déjà présentes au coeur de notre histoire.

Par Emmanuella Nev D. Georges
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Emmanuella Nev D. Georges

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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L'école du sablier sacré

Emmanuella Nev D. Georges

Paru le 19/03/2026

100 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791044031617
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