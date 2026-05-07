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Les fils argentés de maman

Fanny Montgermont, Gwénola Morizur

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Une ode à l'amour et à la beauté de toutes les mamans ! "Mon endroit préféré au monde, ce sont les cheveux de ma maman ! On peut s'y blottir, et même s'y cacher tout entier ! Mais voilà, depuis quelque temps, de nouvelles couleurs apparaissent dans sa chevelure, comme des brins de neige ou des nuages gris. D'où viennent-elles ? Une histoire tendre qui valorise les signes du temps qui passe et la beauté de toutes les mamans".

Par Fanny Montgermont, Gwénola Morizur
Chez Editions du Ricochet

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Auteur

Fanny Montgermont, Gwénola Morizur

Editeur

Editions du Ricochet

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Les fils argentés de maman

Fanny Montgermont, Gwénola Morizur

Paru le 07/05/2026

40 pages

Editions du Ricochet

15,50 €

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Scannez le code barre 9782352635581
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