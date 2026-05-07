Les fils argentés de maman

Une ode à l'amour et à la beauté de toutes les mamans ! "Mon endroit préféré au monde, ce sont les cheveux de ma maman ! On peut s'y blottir, et même s'y cacher tout entier ! Mais voilà, depuis quelque temps, de nouvelles couleurs apparaissent dans sa chevelure, comme des brins de neige ou des nuages gris. D'où viennent-elles ? Une histoire tendre qui valorise les signes du temps qui passe et la beauté de toutes les mamans".