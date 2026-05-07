La Norvège en van

Avec ses fjords majestueux, ses montagnes tapissées de forêts, ses villages de pêcheurs colorés et son héritage viking, la Norvège est une destination emblématique pour un road trip en van. Vanlifeuse et passionnée d'outdoor, Julie Capela (@lafilledesalpes) partage son expérience à travers un livre combinant itinéraires pratiques, randonnées, informations culturelles et photographies d'exception. Un livre pour vous inspirer et vous donner toutes les clés pour réaliser le road trip qui vous conviendra en Norvège. Photographe outdoor et créatrice de contenu, Julie Capela (@lafilledesalpes) vit à l'année à bord de son van et a réalisé un road trip de deux mois en Norvège. Dans son ouvrage, elle consacre tout un chapitre pratique à l' organisation d'un road trip en Norvège (aménagement du van, camping sauvage, meilleures périodes pour se lancer...) et pour randonner dans le pays (vêtements adaptés, matériel, météo...). Pour chaque région, une carte illustrée, des encadrés pratiques (routes, spots pour dormir, infos culturelles/faune/flore, anecdotes...) et des activités à faire sur le parcours. De nombreuses randonnées sont présentées au fil de l'itinéraire. D'autres activités outdoors sont également proposées comme le paddle, le kayak de mer, le vélo, l'observation de la faune (oiseaux, baleines...).