Mers et océans

Le premier documentaire sonore et interactif pour les tout-petits ! Un concept unique pour cet ouvrage : 12 puces sonores avec un bruit suivi d'une phrase descriptive pour que le tout-petit associe le son et l'image et apprenne des mots nouveaux. Ainsi, il écoute le cri des goélands, des dauphins ou des otaries. Tous les bords de mer sont illustrés : la plage, le port, mais aussi la banquise ou les fonds marins. D'autre part, il découvre des volets à soulever pour appréhender les actions, découvrir des informations et se familiariser avec son environnement. Un livre plein de surprises et d'informations nouvelles ! Dans la même collection : Les transports A la ferme L'école maternelle C'est Noël Les dinosaures La musique