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#Album jeunesse

Mers et océans

Pop Charlie, Emilie Collet, Charlie PoP

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Le premier documentaire sonore et interactif pour les tout-petits ! Un concept unique pour cet ouvrage : 12 puces sonores avec un bruit suivi d'une phrase descriptive pour que le tout-petit associe le son et l'image et apprenne des mots nouveaux. Ainsi, il écoute le cri des goélands, des dauphins ou des otaries. Tous les bords de mer sont illustrés : la plage, le port, mais aussi la banquise ou les fonds marins. D'autre part, il découvre des volets à soulever pour appréhender les actions, découvrir des informations et se familiariser avec son environnement. Un livre plein de surprises et d'informations nouvelles ! Dans la même collection : Les transports A la ferme L'école maternelle C'est Noël Les dinosaures La musique

Par Pop Charlie, Emilie Collet, Charlie PoP
Chez Editions Gründ

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Auteur

Pop Charlie, Emilie Collet, Charlie PoP

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

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Mers et océans

Pop Charlie, Emilie Collet, Charlie PoP

Paru le 21/05/2026

6 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324038792
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