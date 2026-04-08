Plantez vos noyaux !

Qu'ont en commun les avocats, les pommes, les mangues et les tomates ? La réponse est que vous pouvez tous les cultiver chez vous à partir de pépins ou de noyaux : c'est facile, ludique, et à la portée de toute la famille, y compris des enfants ! Vous trouverez dans ce joli petit livre les informations pratiques pour faire pousser une vingtaine de fruits et de légumes, dans la maison ou à l'extérieur, avec un minimum de matériel et d'expérience. Chaque plantation fait l'objet d'une fiche illustrée très claire détaillant bien toutes les étapes de culture pour savoir quoi faire pousser, où et quand. En collaboration avec la célèbre RHS (Royal Horticultural Society) anglaise, Holly Farrell a passé 2 ans dans les serres expérimentales de la RHS où elle a obtenu un prix pour ses recherches. Ne jetez pas vos noyaux, ni vos pépins !