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Cahier de vacances adultes Sherlock Holmes

Sandra Lebrun, Loïc Audrain

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GRILLES DE MOTS, QUIZ, ENIGMES, CASSE-TETE, DIFFERENCES ET BIEN D'AUTRES ! Cet été, plongez dans l'univers du célèbre détective anglais ! Que vous soyez un expert en déduction ou un observateur perspicace, c'est l'occasion de défier Sherlock Holmes lui-même. Suivez-le dans ses enquêtes palpitantes, analysez les indices, observez chaque détail et formulez vos hypothèses. Réussirez-vous à résoudre les mystères ? Affrontez les énigmes de Baker Street avec 100 jeux ! Elémentaire mon cher !

Par Sandra Lebrun, Loïc Audrain
Chez Mango Editions

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Auteur

Sandra Lebrun, Loïc Audrain

Editeur

Mango Editions

Genre

Jeux

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Cahier de vacances adultes Sherlock Holmes

Sandra Lebrun, Loïc Audrain

Paru le 07/05/2026

64 pages

Mango Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782317039768
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