Cahier de vacances adultes Sherlock Holmes

GRILLES DE MOTS, QUIZ, ENIGMES, CASSE-TETE, DIFFERENCES ET BIEN D'AUTRES ! Cet été, plongez dans l'univers du célèbre détective anglais ! Que vous soyez un expert en déduction ou un observateur perspicace, c'est l'occasion de défier Sherlock Holmes lui-même. Suivez-le dans ses enquêtes palpitantes, analysez les indices, observez chaque détail et formulez vos hypothèses. Réussirez-vous à résoudre les mystères ? Affrontez les énigmes de Baker Street avec 100 jeux ! Elémentaire mon cher !