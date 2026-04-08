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#Album jeunesse

Les habits du roi

Aurélie Guillerey, Nadine Brun-Cosme

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Au royaume du Plat Pays, tout est réglé comme du papier à musique : chaque jour de la semaine, le roi porte un habit d'une couleur différente et accomplit une tâche précise. Sa vie quotidienne est immuable... et un brin monotone ! Mais un jour, une repasseuse amoureuse et distraite brûle l'habit bleu, l'habit du lundi... Le roi doit alors porter une autre couleur et renoncer à sa routine. Il découvre un monde qu'il n'avait jamais vu : des oiseaux qui chantent, des gens qui rient, des paysages magnifiques...

Par Aurélie Guillerey, Nadine Brun-Cosme
Chez Larousse

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Auteur

Aurélie Guillerey, Nadine Brun-Cosme

Editeur

Larousse

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Les habits du roi

Aurélie Guillerey, Nadine Brun-Cosme

Paru le 08/04/2026

40 pages

Larousse

14,99 €

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Scannez le code barre 9782036078697
9782036078697
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