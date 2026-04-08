Les habits du roi

Au royaume du Plat Pays, tout est réglé comme du papier à musique : chaque jour de la semaine, le roi porte un habit d'une couleur différente et accomplit une tâche précise. Sa vie quotidienne est immuable... et un brin monotone ! Mais un jour, une repasseuse amoureuse et distraite brûle l'habit bleu, l'habit du lundi... Le roi doit alors porter une autre couleur et renoncer à sa routine. Il découvre un monde qu'il n'avait jamais vu : des oiseaux qui chantent, des gens qui rient, des paysages magnifiques...